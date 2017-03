Punt bij PSV zou al stunt zijn voor Vitesse

Doelpunten

PSV heeft na de winter de vorm hervonden. De Brabanders maakten meer dan de helft van hun Eredivisie-doelpunten in 2017 (26 van 51). Ze scoorden minimaal drie doelpunten in elk van de laatste vier thuiswedstrijden. Vooral in standaardsituaties is de equipe van coach Phillip Cocu gevaarlijk. Daaruit is al negentien keer gescoord. Zeven goals komen uit hoekschoppen. En de voorgaande twee duels kreeg PSV ook een strafschop.