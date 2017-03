Ronald de Boer: Schandalig wat Vitesse laat zien

Fraser: Te veel ontzag getoond voor PSV

18 maart EINDHOVEN - Henk Fraser had na de 1-0 nederlaag van Vitesse bij PSV gemengde gevoelens. De Arnhemse ploeg was in grote delen van het duel gelijkwaardig aan de Brabantse formatie. ,,Maar we hebben ook te weinig lef getoond”, sprak de trainer van de Gelderse eredivisionist.