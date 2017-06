Supporters Vitesse woedend over ‘broddelwerk’ KNVB

De Johan Cruijff Schaal is op zaterdag 5 augustus in De Kuip. Landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar openen dan het Nederlandse voetbalseizoen. De KNVB heeft half april besloten dat de Johan Cruijff Schaal voortaan een thuiswedstrijd wordt voor de landskampioen. De bond wijst op een centraal overleg met de top drie (Ajax, PSV en Feyenoord) en AZ en Vitesse (de bekerfinalisten).

Algemeen directeur Joost de Wit stelt dat die regel op het laatste moment is doorgedrukt. ,,Het was een agendapunt, tussen neus en lippen door”, zegt hij. ,,Als dit een regel is, waar is dan de mening van de andere clubs in het betaalde voetbal?”

Diep verontwaardigd

De supportersvereniging van Vitesse (SV) is diep verontwaardigd over de gang van zaken. De Arnhemse club wilde tenminste 4.000 kaarten. De SV wijst op een statement van operationeel directeur Gijs de Jong van de KNVB op de website van de bond. Daarin staat: ‘De bekerwinnaar - in de volgende editie Vitesse - is de bezoekende ploeg en wordt op minimaal net zo’n gastvrije en toegankelijke manier ontvangen als clubs bij de vorige edities van de Johan Cruijff Schaal. Deze wedstrijd is bij uitstek een gelegenheid om de maatschappelijke kracht van voetbal te laten zien.’

Feestgevoel

,,En dat is dus klinklare onzin”, zegt Paul Koster namens de supportersvereniging. ,,De KNVB minacht de supporters van Vitesse. We mogen in het uitvak (plek voor 1.200 toeschouwers, red.) plaatsnemen. Het hele stadion (capaciteit 50.000 toeschouwers) zit verder vol met Feyenoord-supporters. En er wordt dan nog een buscombi (busreis is dan verplicht) opgelegd ook. Bij een normale competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse geldt voor ons vrij vervoer. Dat is veel makkelijker. Voor Vitesse moet dit een feestwedstrijd zijn. Maar het feestgevoel is helemaal weg.”

De supportersvereniging stelt, evenals Vitesse zelf, dat ‘het beperkte aantal kaarten verband houdt met het feit dat de KNVB op een zeer laat moment, eenzijdig en nagenoeg zonder ruggespraak heeft besloten de traditionele openingswedstrijd van het seizoen te verplaatsen van de Amsterdam Arena naar de Rotterdams Kuip’.

Veiligheidsregels