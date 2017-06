Terugblik: Vitesse in de zevende hemel

LEES OOK: Het Vitesse-jaar in cijfers



Die plek geeft normaal recht op het spelen van play-offs om Europees voetbal. Maar Vitesse vindt een andere route naar de Europa League; eentje die de club in het feestjaar 2017 in de zevende hemel brengt.



Vitesse verslaat na Feyenoord ook Sparta (1-2) en belandt voor de vierde keer in de historie in de bekerfinale. Anders dan die andere drie keer pakt Vitesse nu - tegen AZ: 2-1 - de beker: de eerste prijs in de clubhistorie. Op zondag 14 mei viert Vitesse thuis tegen Roda JC het 125-jarig bestaan en het bekerfeest nog eens dunnetjes over. In de wetenschap dat later dit jaar de club voor het eerst in zijn geschiedenis de Supercup speelt (zaterdag 5 augustus) tegen landskampioen Feyenoord.



En dat in het najaar minimaal zes Europese duels in het verschiet liggen omdat de bekerkampioen rechtstreeks tot de groepsfase van de Europa League toetreedt. Veel mooier had het jubileumseizoen in Arnhem niet kunnen zijn.