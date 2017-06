Tim Matavz op weg naar Vitesse

Bruns kiest voor nummer 10 bij Vitesse

9:22 ARNHEM - Vitesse ontbeert nog een echte nummer 9 in de selectie. Daarom is dat rugnummer niet bezet bij de Arnhemse eredivisieclub voor het nieuwe seizoen. De Chinees Yuning Zhang krijgt geen nummer, nu hij een vertrekwens heeft geuit en op weg is naar een nieuwe club.