Van Wolfswinkel: ‘Belangrijke zege voor stad en fans’

Kopbal

Van Wolfswinkel sloeg toe met een knappe kopbal (1-0) en een benutte strafschop (2-1). ,,Bij de eerste goal kreeg ik de bal perfect van Lewis Baker. Ik blokte Golla en liep door. Bij de strafschop waren er meer spelers die hem wilden nemen. Maar er is geen discussie. Het was afgesproken dat ik hem nam. Dat lijkt me duidelijk.’’

1 -1

Volgens de aanvalsleider trok Vitesse de derby verdiend naar zich toe. ,,In de eerste helft hadden we moeite er doorheen te komen, maar zij kwamen er totaal niet aan te pas. De tweede helft was wat leuker om te zien. We hebben het ons nog lastig gemaakt door de 1-1 tegen te krijgen. Maar al met al hebben we zeer verdiend gewonnen. We hebben laten zien wie er op dit moment de beste is van Gelderland.’’