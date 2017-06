Van Wolfswinkel naar FC Basel

Daarmee is de terugkeer van Van Wolfswinkel in Arnhem in alles een succes geworden. De spits keerde vorig seizoen terug bij Vitesse om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Na twee topjaren bij Sporting Portugal was de goalgetter veel minder succesvol bij Norwich City. Hij werd door de Engelse club zelfs uitgeleend aan Saint-Étienne (Frankrijk) en Real Betis (Spanje).