Van Wolfswinkel op weg naar FC Basel

De spits moet bij de Zwitserse kampioen zijn succesreeks van Vitesse voortzetten. In Arnhem werd Van Wolfswinkel afgelopen seizoen topscorer met twintig doelpunten. Rickygoal groeide echter vooral uit tot clubheld door zijn twee treffers op zondag 30 april in de bekerfinale tegen AZ. Daardoor won Vitesse voor het eerst in de 125-jarige historie een grote prijs.