Vier man ‘op scherp’ bij Gelderse derby

Talent Mercan langer bij Vitesse

8:05 ARNHEM - Anil Mercan staat nog een jaar langer onder contract bij Vitesse. De Arnhemse club licht de optie in zijn verbintenis, zodat hij tot juni 2018 aan de club verbonden blijft. Mercan komt uit in het beloftenteam Jong Vitesse, dat speelt in de tweede divisie.