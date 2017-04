Vitesse-baas Alexander Tsjigirinski: 'Supporters van Vitesse, succes!'

‘Het is geweldig dat wij de bekerfinale hebben bereikt. Ik ben verheugd en trots dat al onze inspanningen van de laatste jaren resulteren in een plek in de Cupfinal. Dat wij deze wedstrijd spelen, is een eer voor iedereen in de club en in het team.’



‘Ik zie alle wedstrijden van Vitesse in de Nederlandse eredivisie. En dat geldt ook voor de bekerwedstrijden. Uiteraard heb ik de halve finale tegen Sparta vanuit mijn huis in Moskou bekeken. En later op de avond sprak ik met Joost de Wit, de algemeen directeur van Vitesse. Ik heb geregeld contact met het management van Vitesse. Dan bespreken we de verrichtingen van de club. De prestaties. En we behandelen lopende zaken. Die nacht waren we hartstikke blij en enthousiast over het bereiken van de finale. Het was ook een spannende, meeslepende wedstrijd, kan ik melden.’