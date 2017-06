Vitesse-boegbeeld Bennie Hofs overleden

ARNHEM - Na een lang ziekbed is dit pinksterweekeinde Bennie Hofs overleden. De rasechte Arnhemmer was telg van een bekende voetbalfamilie bij Vitesse. Hij was ook liefst zeventien jaar prof bij de club.

Hij kwam uit de boezem van de volkswijk Klarendal en daar stierf hij ook, op 70-jarige leeftijd. Bennie Hofs werd er omringd door familie en vrienden, precies zoals hij dat wilde. Het afscheid was onvermijdelijk.

Talent

Hofs was een jongen van de straat. Zijn échte talent lag op het voetbalveld. Opgegroeid bij Arnhemse Boys lonkte al op jonge leeftijd het profbestaan. Zestien was hij nog maar, toen hij de overstap maakte naar Vitesse. Hij zou er van 1962 tot 1979 onder contract staan. Hij zou er, samen met Henk ‘Charly’ Bosveld, ook uitgroeien tot boegbeeld van de club. Tot icoon.

Hofs maakte zijn debuut in de hoofdmacht in 1964, tegen PEC Zwolle. Later zou zijn broer Henk het eerste elftal van Vitesse halen. En natuurlijk Nicky. Het talent zat in de familiegenen.

Jong Oranje

Bennie Hofs kwam tot in Jong Oranje. In zijn tijd promoveerde Vitesse van de tweede divisie, die toen ook bestond, via de eerste divisie naar zelfs de eredivisie. ‘Mooie herinneringen bewaar ik aan de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord’, liet hij later optekenen in het boek 111 jaar Vitesse. ‘Ik had dan de opdracht de beste speler uit te schakelen. Zo heb ik een aantal keer Johan Cruijff en Wim van Hanegem moeten schaduwen. Zelf kwam ik niet aan voetballen toe. Ik werd opgeofferd voor het team. Vaak irriteerde dat de tegenstander, maar dat waren zelf ook geen lieverdjes.’

Hofs was prof, maar voetbalde in de tijd dat duizelingwekkende salarissen nog niet bestonden. ‘We kregen een laag basissalaris. De premies bij winst en gelijkspel waren daarentegen redelijk. Bij winst kregen we 700 gulden. Zo verdiende ik mijn vakantiegeld bij elkaar.’

Snackbar

Na zijn profloopbaan, noodgedwongen door een kapotte knie, wachtte wel het arbeidzame leven. Hofs werd, in tegenstelling tot de modegrill van die tijd, geen sigarenboer. Hij startte een snackbar. In zijn wijk, aan de Klarendalseweg. Nieuw Klarendal heette de cafetaria en de opening werd op 23 maart 1977 verricht door Van Hanegem zelf.

Dertig jaar zou Hofs de frietzaak in de Arnhemse wijk uiteindelijk ook bestieren, samen met zijn vrouw. In 2007 stopte hij. Bij Vitesse had de Klarendaller intussen eeuwige roem vergaard. Hofs werd Zilveren Vitessenaar, een eretitel voor degenen met grote verdiensten voor de club.

Ziek

Tot het einde toe bleef Hofs ook aan Vitesse verknocht. In het voorbije voetbaljaar trad hij nog twee keer op de voorgrond. In het kader van ‘60 jaar eredivisie’ verrichtte hij namens Vitesse in Amsterdam de aftrap voor de competitiewedstrijd tegen Ajax. Op zondag 14 mei, bij het 125-jarig jubileum van de club, betrad Hofs als één van de Vitesse-helden het veld. Hij was toen al ziek, maar hij was er bij.