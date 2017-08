Vitesse: droomloting of drama?

Vitesse is door de dramatische donderdagavond – de uitschakeling Ajax en FC Utrecht – dit seizoen de enige Nederlandse vertegenwoordiger in de Europa League. De bekerwinnaar is automatisch geplaatst voor de poulefase en zit in Monaco in pot 4. Dat is de groep clubs met de laagste Europese ranking. Hoe dan ook treft de Arnhemse club een zware loting.



De Europa League telt dit jaar een aansprekend deelnemersveld. Zo zitten clubs als Arsenal, AC Milan, Lazio, Olympique Marseille en Everton in de koker.