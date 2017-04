Vitesse-fan van Noorwegen naar Rotterdam: Ik moet in het stadion zijn

Arend Hulshoff Pol (38) woont veertien jaar in Noorwegen. In al die jaren is zijn liefde voor Vitesse niet afgenomen. Sterker nog: Hulshoff Pol komt speciaal voor de bekerfinale terug naar Nederland. ,,Ik móét in het stadion zijn."

Hulshoff Pol verliet Westervoort in 2004 voor een stage bij een Noors softwarebedrijf. In eerste instantie was het de bedoeling na een paar maanden terug te keren naar de omgeving van Arnhem, de stad waar hij werd geboren. Totdat hij zijn huidige vrouw ontmoette. ,,Dan blijf je plakken", vertelt hij.

Seizoenskaarthouder

De band met Vitesse bleef hecht. Dat kan ook niet anders. Met een tussenpoos van een jaar, vanwege een rondreis door Australië, had hij van 1991 tot 2004 een seizoenkaart bij de Arnhemse voetbalclub. Als kleine jongen sliep hij al onder een Vitesse-dekbed. ,,Bij het oude stadion Nieuw-Monnikenhuize stond ik altijd op de overdekte staantribune. De tijd van spits Dejan Curovic kan ik me goed herinneren. Ooit maakte hij twee doelpunten tegen NEC. Iedereen hing daarna in de hekken."

Nooit uit hart

Het volgen van een wedstrijd via een livestream op de laptop is volgens hem niet alleen minder leuk, maar ook mentaal gezien een stuk zwaarder. ,,Ik voel nog steeds de pijn als Vitesse verliest. Hoe gek het ook klinkt, die club gaat nooit uit mijn hart."

In de voorbije veertien jaar bezocht Hulshoff Pol zes thuisduels van Vitesse. Hij kijkt ernaar uit al zijn vrienden van vroeger zondag weer te zien. Dan staat hij met een groep van ongeveer twintig man in stadion De Kuip in Rotterdam. ,,Wat de uitslag ook wordt. Voor het eerste fluitsignaal maak ik sowieso één groot feest van de dag."

Bekerfinale