Vitesse-fans tellen af naar finale op billboard John Frostbrug

De groep wil de bekersfeer in de stad verhogen en heeft voor de actie steun gekregen van Vitesse, de gemeente en een groot aantal bedrijven. Van de zelf ontworpen afbeelding op het billboard ‘Heel Arnhem naar De Kuip!’ worden posters gemaakt. ,,Vitesse-aanvoerder Guram Kashia krijgt het eerste exemplaar”, zegt woordvoerder Laurens Jansen.



Olievlek

Eind volgende week zullen op diverse afhaalpunten in Arnhem duizenden posters beschikbaar komen op A2-formaat. ,,We hopen dat die overal in de stad worden opgehangen”, zegt Jansen. ,,De actie moet zich als een olievlek door de stad verspreiden.”



Geen grap

Jansen en een woordvoerder van Vitesse verzekeren: ,,Het is geen 1 april grap. Dit gaat écht gebeuren."