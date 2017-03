Vitesse in bekerfinale door zege op Sparta

ROTTERDAM – Vitesse heeft zich dinsdagavond voor het eerst sinds 1990 geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. De ploeg van trainer Henk Fraser boekte in de halve finale een zwaarbevochten zege op Sparta: 1-2

Vitesse, dat ‘gewoon’ met de lichtgeblesseerde Eloy Room speelde, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Lewis Baker bracht de Arnhemse eredivisionist al in de 13e minuut met een hard schot aan de leiding: 0-1. Kort daarvoor had Jerson Cabral namens Sparta net naast geschoten.

Rebound

Na de openingstreffer van de Chelsea-huurling gebeurde er tot de rust weinig op Het Kasteel. Michel Breuer was pas in de 61ste minuut voor het eerst dichtbij de gelijkmaker, maar de ervaren verdediger van Sparta zag dat zijn kopbal gekeerd werd door Vitesse-keeper Room. Spits Martin Pusic werkte daarna de rebound net naast.

Naast

Milot Rashica had Vitesse al in de 72ste minuut naar de finale moeten schieten. De vleugelaanvaller schoof de bal oog in oog met doelman Roy Kortsmit net naast. Rashica legde de bal een minuut later wel goed klaar voor Baker, die daardoor zijn tweede treffer van de avond maakte: 0-2.

Eigen goal

Daarmee leek de wedstrijd beslist. Niets was minder waar. Guram Kashia werkte de bal in de 75ste minuut achter zijn eigen doelman na een voorzet van Sparta-invaller Craig Goodwin: 1-2. De thuisploeg kreeg na de aansluitingstreffer geen grote kansen meer. Vitesse was nog één keer dicht bij een doelpunt: Rashica raakte uit een counter de paal.

Bekerfinale

Door de overwinning op Het Kasteel staat Vitesse op zondag 30 april in de Rotterdamse Kuip. De laatste keer dat het team de bekerfinale haalde was in 1990. Toen verloor de club van PSV (1-0).

De komende tegenstander wordt donderdag bekend. Dan spelen AZ en eerstedivisionist Cambuur tegen elkaar in Alkmaar.

Sparta – Vitesse 1-2 (0-1)

13. Baker 0-1, 73. Baker 0-2, 75. Kashia 1-2 (eigen doelpunt).