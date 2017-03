Kruiswijk kan niet stuk bij Vitessefans na eerste goal in 304 eredivisieduels

10 maart ARNHEM - Met een lofzang die al zeker een half uur aanhield werd de nu al legendarische goal van Arnold Kruiswijk gevierd in GelreDome. De speler van Vitesse scoorde in de wedstrijd tegen Sparta zijn eerste treffer ooit in de eredivisie.