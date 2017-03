Vitesse-keeper Tornes: ‘Ik geef mezelf een zeven’

ZWOLLE - Michael Tornes verving zaterdag tegen PEC Zwolle Eloy Room in het doel van Vitesse. De international van Curaçao haakte in Overijssel af met een liesblessure. Daarmee stond de Deen voor het eerst in de competitie in de basis bij de Arnhemse club.

Wat volgde voor Tornes (31) was een sombere voetbalavond. Vitesse ging kansloos onderuit (3-1). De keeper kreeg drie doelpunten tegen. ,,Drie goals, dat is best pijnlijk”, sprak de Scandinaviër na afloop.

Hoe kijk jij tegen de goals aan?

,,Bij de eerste treffer ben ik kansloos. Dat is een open kans. Iedereen stond uit positie. Hij (Mustafa Saymak, red.) had alle tijd om de hoek uit te zoeken. Ik deed mijn best, maar kon niet bij de bal. Het derde doelpunt van PEC (vrije trap Danny Holla na 55 minuten, red.) reken ik mezelf aan. Daar stond ik niet goed opgesteld.”

En de tweede?

,,Bij die goal is er een rare stuit. Daardoor kreeg de bal een ander effect. Ik wilde de bal weg boksen, maar kwam te laat. Die goal is vooral onfortuinlijk.”

Dat is geen keepersfout?

,,Dat vind ik niet. Het is een diepe bal. Die verwerken we achterin in eerste instantie niet goed. Maar uiteindelijk stuit die bal vreemd en daarna is de spits (Nicolai Brock-Madsen) eerder bij de bal. Het is pech.”

Hoe kijk je tegen de wedstrijd aan?

,,We hebben verloren, dus het had allemaal beter gekund. We hebben te weinig laten zien. We hebben wel alles gegeven, maar we hadden meer moeten scoren.”

Op een schaal van 1 tot 10 - hoe beoordeel jij dan je optreden?