Vitesse maakt zich op voor jubileumfeest

In het stadion zullen zondag de kampioenen van Vitesse O11 worden gehuldigd. Er is een sfeerfilm 125 jaar Vitesse op grote schermen, er zijn sfeeracties door supporters op de Theo Bos-tribune (Zuid) en het jubileumshirt wordt onthuld.



Nog voor de wedstrijd begint is er in GelreDome een line-up met oud spelers zoals Bosko Bursac en Sander Westerveld. In de rust is er weer allerlei entertainment en na afloop volgt de ereronde van de selectie met de KNVB-beker.



Vanaf omstreeks 16.20 uur ontvangen alle supporters bij vertrek een cadeau van Vitesse. Daarna is de seizoenafsluiting in het supportershome met de complete selectie en staf.



Om 21.00 uur wordt op FOX Sports de documentaire ‘Van Bronbeek tot GelreDome – 125 jaar Vitesse ‘ uitgezonden.