Vitesse moet schade herstellen

Fraser vindt de ambitie voor plek vier geen last. ,,Het is goed om hoog te mikken”, zegt hij. ,,Dat geeft nu druk en stress, want we willen meer. Maar dat hoort er bij. Ik maak me er niet druk om. Ik weet wat er verwacht wordt. Of we dan de vierde plek ook realiseren, is een ander verhaal. FC Utrecht, AZ, FC Twente, Heerenveen en Vitesse ontlopen elkaar weinig. We kunnen alleen zelf resultaten neerzetten.”