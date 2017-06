Vitesse oefent tegen Reading van Jaap Stam

Vitesse oefent in de voorbereiding ook al tegen KV Oostende (locatie Driel), het Turkse Istanbul Başakşehir (in Oostenrijk), Sparta Praag (Tsjechië) en Aston Villa (Duitsland).



Reading komt uit in de Championship in Engeland. Jaap Stam gaat er zijn tweede seizoen in. Afgelopen voorjaar miste Reading net de promotie naar de Premier League. Huddersfield Town was in de finale van de play-offs te sterk na strafschoppen.