Vitesse ontvangt steun uit ‘de hele wereld’

Vitesse krijgt aanmoedigingen voor de eindstrijd tegen AZ binnen van allerlei oud-spelers. Daarbij zit onder andere Mahamadou Diarra, de Malinees die ook nog bij Real Madrid voetbalde.



,,We ontvangen allerlei filmpjes, heel veel enthousiasme en steun”, zegt De Wit. ,,Van aanhangers en spelers uit het buitenland, maar ook van spelers uit de regio. En supporters. Dat levert bij Vitesse ontzettend veel enthousiasme op. We merken echt dat er een gunfactor is naar Vitesse.”