Vitesse start thuis tegen Lazio in Europa League

Vitesse is in de groepsfase van de Europa League verzekerd van zes wedstrijden.

Wedstrijdschema Vitesse:

14 sep. - Vitesse tegen Lazio om 21.05 uur in Arnhem

28 sep. - Nice tegen Vitesse om 19.00 uur in Nice (Frankrijk)

19 okt. - Zulte-Waregem tegen Vitesse om 19.00 uur in Waregem (België)

2 nov. - Vitesse tegen Zulte-Waregem om 21.05 uur in Arnhem

23 nov. - Lazio tegen Vitesse om 19.00 uur in Rome (Italië)

7 dec. - Vitesse tegen Nice om 21.05 uur in Arnhem