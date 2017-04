Vitesse versoepelt kaartverkoopregime voor wedstrijd tegen Feyenoord

Zhang in de spits bij Vitesse tegen Feyenoord

20 april ARNHEM – Yuning Zhang is zondag bij Vitesse de voorbestemde plaatsvervanger van Ricky van Wolfswinkel in de punt van de aanval. De topschutter van de Arnhemse club, deze competitie al goed voor achttien doelpunten, zit tegen Feyenoord een schorsing uit. De Chinese international is de tweede spits in de selectie van trainer Henk Fraser.