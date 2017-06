Vitesse: Zhang op weg naar uitgang

Zhang (20) zinspeelt al langer op een vertrek bij Vitesse. Daardoor zijn onderhandelingen over een nieuw driejarig contract in Arnhem enkele maanden geleden al in een impasse geraakt. De Chinees ligt nog één seizoen vast bij de Gelderse club.

Fenomeen in China

Zhang vertegenwoordigt een grote marktwaarde. De spits is een fenomeen in China. Hij is uithangbord van het nationale team. Op commercieel vlak is een grote competitie daarmee veel interessanter voor hem en zijn omgeving.

Afzetmarkt

,,In China wil iedereen alles van hem weten”, stelt het management van Zhang daarover. ,,Maar de eredivisie is in Azië een kleine afzetmarkt. De Premier League en Bundesliga zijn overal op tv te zien. Dat zijn de grote competities. Daar kijken miljoenen Chinezen naar. Voor Yuning is voetballen in Duitsland of Engeland marketingtechnisch en in sponsoring gewoon veel beter.”

Eerste training

Vitesse begint zondag om 12.00 uur met de eerste training. Behalve Zhang ontbreekt ook doelman Eloy Room. De keeper heeft verplichtingen met het nationale team van Curaçao in de Caribbean Cup en CONCACAF Gold Cup. Hij sluit op zijn vroegst pas eind juli aan.

Bij de eerste training schuiven bij Vitesse enkele jeugdtalenten aan. Dat zijn Bilal Bayazit, Thomas Buitink, Boyd Lucassen, Anil Mercan, Lars ten Teije en Hicham Acheffay.

Trainer Henk Fraser start met de volgende groep: