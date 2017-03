Vitesse zielloos naar nederlaag bij PEC

Bij Vitesse stond de Deen Michael Tornes in Zwolle in het doel. Eloy Room keek vanwege een liesblessure toe vanaf de tribune. Arnold Kruiswijk was half fit en nam daarom plaats op de reservebank. Trainer Henk Fraser koos voor Kevin Diks als linkervleugelverdediger.

Snelle achterstand

Ook de tweede goal van PEC was een schoolvoorbeeld van een gebrek aan scherpte bij Vitesse. Guram Kashia liet Nicolai Brock-Madsen bij een diepe bal ongemoeid. Vervolgens won de spits ook nog eens in de lucht van de falende doelman Tornes: 2-0.

Aansluiting

Van Wolfswinkel was even later ook dichtbij de gelijkmaker. PEC wankelde, maar vond met dank aan weifelend verdedigen aan Arnhemse zijde snel weer de weg naar doelman Tornes. Queensy Menig schoot eerst op de paal. Even later was de stand alsnog 3-1. Danny Holla mikte na 55 minuten een vrije trap binnen.