Van der Gouw: een tikje meer voor United dan Ajax

,,Dat is een beetje bij toeval tot stand gekomen”, vertelt Van der Gouw. ,,Ik wilde uiteraard graag kaartjes krijgen voor de finale. Dus belde ik United. Daar kwamen ze met het idee dan meteen voor United TV iets te doen. Of ik het Manchester accent beheers? Nee joh, ik ga met mijn beste Engels op pad. Dit is een mooie combinatie. Ik beleef de finale van heel dichtbij.”



United zit voor altijd in het hart van Van der Gouw opgesloten. Hij heeft het roemruchte jaar 1999 meegemaakt. De treble: kampioen in de Premier League, winnaar van de FA Cup én winnaar van de Champions League (ten koste van Bayern München) in één seizoen. Het is nog altijd een ongeëvenaarde prestatie in het voetbalgekke land.



,,Vitesse is groot in Gelderland, United is groot in de wereld”, stelt Van der Gouw. ,,Dat is in niets te vergelijken met de eredivisie. Dat is immens. Waanzinnig. Ik kwam er in 1996. Toen was United al groot. Intussen is zo’n beetje het summum bereikt. Het is moeilijk uit te leggen wat dat is. Het is onvoorstelbaar.”