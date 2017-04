Zhang in de spits bij Vitesse tegen Feyenoord

ARNHEM – Yuning Zhang is zondag bij Vitesse de voorbestemde plaatsvervanger van Ricky van Wolfswinkel in de punt van de aanval. De topschutter van de Arnhemse club, deze competitie al goed voor achttien doelpunten, zit tegen Feyenoord een schorsing uit. De Chinese international is de tweede spits in de selectie van trainer Henk Fraser.

,,In Zhang hebben wij een uitstekende vervanger, als hij dat wil’’, stelt Fraser desgevraagd. ,,Yuning moet dat deze week onderstrepen. Hij moet zijn grenzen verkennen. Dat is hij naar zijn ploeggenoten verplicht.’’

Zhang (20) begint enigszins gemankeerd aan het duel met Feyenoord. De spits heeft de voorbije maanden weinig wedstrijdritme opgedaan. Hij heeft sporadisch speeltijd gekregen in het beloftenteam van Vitesse. Verder overlegt hij de interlands voor de WK-kwalificatie met China. Het is de vraag wat het effect van die spaarzame minuten is op zijn prestaties.

Zhang geldt wel als een groot talent. En dan niet alleen in China. De beleidsbepalers van Vitesse zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. De club is al maanden met het management van de spits in gesprek over een nieuw en verbeterd contract.