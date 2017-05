Arnhemse scheidsrechter (68) breekt enkel, maar wil terugkomen

Na een geslaagde ingreep overnachtte Soetowidjojo in het ziekenhuis, maandag vroeg in de avond was hij weer thuis. ,,Naar omstandigheden gaat het goed met me. Maar ondanks een zware dosis verdovingsmiddelen heb ik nog wel pijn, vreselijk.’’ Veel meer dan zijn eigen woonkamer zal de arbiter voorlopig vermoedelijk niet zien. ,,Ik lig op de bank en mag zes weken niks doen. Ik moet met mijn been omhoog. Medio juli kijken we dan verder.’’



Of Soetowidjojo nog binnen de lijnen terug zal keren, is de vraag. ,,De ambulancebroeder dacht van niet, nu ik dit heb opgelopen. Maar dat zou een heel vervelend einde van mijn scheidsrechterscarrière zijn’’, maakt de Arnhemmer duidelijk. ,,Ik word in november 69 en fluit al meer dan 25 jaar. Het is mijn hobby. Dus als mijn fysieke gesteldheid het toelaat, keer ik absoluut terug. Anders zou ik misschien rapporteur kunnen worden, dan blijf ik toch nog bij het voetbal en het fluiten betrokken. Maar het liefst hoop ik toch dat ik zelf weer het veld op zal kunnen.’’