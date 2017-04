Meddo ontslaat trainer Verheijen na interview met De Gelderlander

De geboren Meddonaar hield daar niet op. Hij vergeleek zijn team tegenover onze verslaggever met de Doetinchemse zaterdagclub DZC'68 waar zijn zoon Stéven Verheijen trainer is, die het kampioenschap in 2H gaat pakken. ,,Daar is de beleving totaal anders. Mijn zoon is zo'n laptoptrainer. Laatst ging ik mee de kleedkamer in. Hij toonde vlak voor de aftrap de Haka van het rugbyteam van Nieuw-Zeeland. Bij zijn team spatte de adrenaline ervan af. Verdomme, dat doe ik ook, dacht ik. Nou, er gebeurde totaal niks. Ik dacht: dit kan niet waar zijn (...) Ik erger mij vreselijk aan die makkelijke Tinussen.’’