Van Gaal opent voetbalmuseum in Braamt

Met het voetbalmuseum ging een langgekoesterde wens van Baars in vervulling. Ruim 9000 kilo aan shirts, boeken, vaantjes, ballen, sjaals, kleding, er is heel veel te zien. De gepassioneerde verhalen van Baars over de tentoongestelde attributen maken het verhaal helemaal compleet.

Speciaal voor het museum werd een ruimte gebouwd in de achtertuin van Baars. De Braamtenaar vraagt geen geld voor het bezoek, bezoekers kunnen een vrije gift geven welke ten goede komt aan de Stichting Spieren voor Spieren en Bergh in het Zadel. ,,Fred Baars is een gepassioneerde voetballiefhebber. Het is ook niet een club die hier centraal staat, het is materiaal van heel veel clubs. Het laat zien dat voetbal verbroedert’’, legde Van Gaal, die zeer geïnteresseerd was en zeer onder de indruk, uit.