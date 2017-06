De Wolf van GVVV naar Spakenburg

Ruime nederlaag voor VVA Achterberg

10 juni ACHTERBERG - Na de thuisnederlaag in de eerste finalewedstrijd van 0-4 werd het in Utrecht bij Voorwaarts nog een dikker verlies. Met 8-0 denderden de Utrechters over een door personele problemen geteisterde ploeg van trainer Jan-Jaap van der Poel heen.