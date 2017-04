DVV-duel gestaakt na klap op veld: 'Thomas Baarslag ging knock out'

GSV'38 wint 'in principe verloren wedstrijd'

2 april ZEVENAAR - In derde klasse C pakte GSV'38 drie punten waarop de Giesbekers niet meer gerekend hadden. Tegenstander Pax was veel beter dan de thuisploeg en kreeg volop kansen om het duel te beslissen, maar incasseerde in de slotfase twee doelpunten: 3-2.