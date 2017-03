Faillissement Babberich voorlopig afgewend

Volgend seizoen

Babberich trok in januari het eerste elftal terug uit de tweede klasse I. De club had te weinig spelers over. Een deel van de selectie wilde niet meer voor de club uitkomen, wegens achterstallige betalingen. Volgens Smit is Babberich voornemens komend seizoen weer een eerste elftal in te schrijven in de competitie. Dat team zou dan op het laagste niveau, in de vijfde klasse, instromen.