Wijchenaar Dastgir speelt gelijk bij debuut met Afghanistan

5E: Roda’28 voert de druk op bij Avios/DBV

27 maart WINSSEN - Roda’28 is de nieuwe koploper in de vijfde klasse E. De Winssense ploeg won met 4-2 van het weggezakte Aquila. Avios/DBV was vrij en staat, met een wedstrijd minder, nu twee punten achter op Roda.