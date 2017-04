TEC-supporters op de vuist met fans Spakenburg

Tricht uiteindelijk naar ruime winst op BLC

19:14 TRICHT - Tricht won in Den Bosch in de tweede klasse Zuid 1 zaterdag met korfbalcijfers van hekkensluiter BLC: 3-6. Door deze overwinning is Tricht bijna veilig. Het heeft zes punten voorsprong op nummer elf Heukelum met nog drie wedstrijden voor de boeg.