Agenten met hand op het pistool naar 'gewapende schooljeugd' in Wageningen

De jongens waren volgens hem bezig met een project voor school en hadden geen enkele kwaad in deze in. ,,We hebben ze dan ook niet aangehouden. Ze zijn erg geschrokken, reken daar maar op", aldus Hoedt.



Hij en zijn collega's gingen na de melding met meerdere eenheden ter plaatse. 'Met hand op het pistool groepje jeugd genaderd', schrijft de wijkagent op Instagram. ,,Gelukkig hebben we ons wapen niet hoeven trekken", zegt Hoedt opgelucht.



Wel hebben de vier een bon gekregen voor baldadigheid. Het zilvergekleurde nepwapen is in beslag genomen. De politie meldt het incident aan de ouders en ook volgt er een gesprek op school.