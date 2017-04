Amateurtrainers ontslagen doordat clubs worstelen met flexwet

Wachttijd

Sinds de invoering van de flexwet, in 2015, moet een contract voor onbepaalde tijd al gegeven worden ná het derde tijdelijke dienstverband binnen twee jaar. Ook is de tussentijdse ‘wachttijd’ van drie maanden opgerekt naar zes. Tot afschuw van veel sportclubs, weet NOC*NSF-woordvoerder Geert Slot. ,,Daarom hebben we informateur Edith Schippers in een brief gevraagd om een wetswijziging.’’