Auto over de kop op A12 bij Ede, snelweg dicht

Het ongeval gebeurde in de richting van Utrecht, net na de afslag Wageningen. Onduidelijk is hoe het voertuig op de kop heeft kunnen belanden.



Er is een traumahelikopter opgeroepen, die is geland op de snelweg en rond 11.30 uur weer is vertrokken. Er zijn drie rijstroken dicht, het verkeer kan via de vluchtstrook langs het ongeval. Daardoor staat er een kilometerslange file vanuit Arnhem. Volgens de ANWB is de vertraging meer dan een uur. De andere kant op staat een kijkersfile.



Advies voor verkeer naar Utrecht is om voorlopig de A12 te mijden en een alternatieve route te zoeken.