Auto vliegt onder het rijden spontaan in brand in Wageningen

eropuit Kijken hoe bier wordt gemaakt in Wageningen, en een beetje proeven

19 mei WAGENINGEN - Het lijkt misschien tovenarij, hoe een bak graankorrels verandert in die overheerlijke drank. Maar het is eigenlijk net als koffie zetten: Malen, filteren en opwarmen. Nou ja, zo simpel is het ook weer niet. Stadsbrouwerij Wageningen laat komend weekeinde zien wat erbij komt kijken. Een proeverij, open dag, en drie tips voor beginnende brouwers.