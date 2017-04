Behalve McDonald's wordt ook gokhal geweerd in Wageningen

Ruud Feltkamp tijdens Be­vrij­dings­fes­ti­val op DanceSquare

31 maart WAGENINGEN - DJ Rudi Feral (foto) is een van de acts op het podium DanceSquare tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Wageningen. In het dagelijks leven is hij bekend als Ruud Feltkamp, acteur in onder meer Goede Tijden Slechte Tijden. Als ambassadeur van MasterPeace besteedt hij tijdens zijn optreden inhoudelijk aandacht aan vrede, vrijheid en het verbinden van mensen.