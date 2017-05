Behandeling voor jongen na grooming 14-jarig meisje

Aai over de bol voor leerling na seintje van politie over huiselijk geweld

14:49 WAGENINGEN - Scholen in Wageningen worden sinds kort geïnformeerd als bij een leerling thuis sprake is geweest van huiselijk geweld. Het is een proef van het ministerie van Veiligheid en Justitie en stichting Augeo naar een Brits voorbeeld uit Plymouth.