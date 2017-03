Boycot bevrijdingsfestival Wageningen door horeca-bazen

„Met pijn in ons hart hebben we de beslissing genomen”, aldus Van der Kolk. „We hadden graag samen met Wageningen45 een mooi feestje gebouwd, maar dat wilde blijkbaar niet met ons praten. Jammer.”

Biertappunt

De belangrijkste reden voor de boycot van het Bevrijdingsfestival vormt de prijs voor een biertappunt. „Wij moeten 63.000 euro betalen voor de zeven tappunten op de Markt. Dat is dus 9.000 euro per tappunt. Maar we hebben nog veel meer kosten. De netto kosten zijn voor ons zo'n 15.000 euro.”

8.200 consumpties

Van der Kolk en zijn collega's hebben uitgerekend dat ze dan 8.200 consumpties moeten verkopen om quitte te draaien. „Het is nog maar de vraag of we dat halen.” Volgens Van der Kolk heeft Wageningen45 zich gebaseerd op de omzet van vorig jaar. „Toen was het Hemelvaartsdag en heel mooi weer. We hebben voorgesteld om naar de gemiddelde omzet van de afgelopen zes jaar te kijken, maar de organisatie hield voet bij stuk. Nu ligt dus alle risico bij ons.”