Celstraf geëist tegen laborant die experimenteerde met harddrugs

In de schuur van de 36-jarige troffen agenten in de zomer van 2015 een drugslab aan. Daar zou hij de harddrug MDMA produceren, die hij soms deelde met vrienden. Ook werd er ter plekke amfetamine gevonden: ,,Maar dat was vooral voor eigen gebruik”, zei hij vandaag tegen de rechter. ,,Het was een fascinatie, een beetje experimenteren. Niet meer dan dat."

De man was werkzaam als laborant en altijd al gefascineerd door chemicaliën. ,,Ik experimenteerde vooral met verschillende productieprocessen, sloeg er de nodige literatuur op na. Ik liet de pillen altijd ook testen door Iriszorg. De werkzame stof was vaak gering, veel minder dan in reguliere pillen. Ik zorgde dat alles veilig gebeurde.”

Hij werd al eens eerder door de rechtbank veroordeeld voor een drugsdelict, maar dat weerhield hem niet om zich met drugs bezig te blijven houden:,,Verschrikkelijk stom, besef ik nu. Dat zou mij een hoop ellende hebben bespaard.”

Een behoorlijk uit de hand gelopen hobby, zo noemde de officier van justitie de praktijken van de man: ,,Als je het überhaupt al een hobby kan noemen. Want het is nu eenmaal strafbaar en hartstikke gevaarlijk om in je schuur harddrugs te produceren.” Hij eist daarom een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk.