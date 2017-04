Debat over experiment met basisinkomen in Wageningen

Ouwehands Dierenpark wacht ontwikkelingen Wageningen af

16 april RHENEN - Ouwehands Dierenpark in Rhenen wacht de ontwikkelingen in Wageningen af voor wat betreft de komst van een pandaparkeerplaats langs de Lawickse Allee aldaar. Of de dierentuin al werkt aan een alternatief wil een woordvoerder van Ouwehands niet zeggen. ,,We geven nu geen commentaar."