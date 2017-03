Drie bruikbare tips over mishandeling vrouw (56) in Wageningen

Stafford

De vier jongens – ze worden een jaar of 24 geschat – lieten een Staffordshire-bulterriër uit. Op de vraag van de vrouw of ze de hond wilden aanlijnen, reageerde één van hen: 'Dat maak ik zelf wel uit.'



Klap

Vervolgens kreeg de Wageningse in het voorbijgaan een enorme klap in haar gezicht. Ze liet van schrik haar hond los. Als ze haar hond heeft teruggevonden, ziet ze thuis dat ze een flinke verwonding in haar gezicht heeft.