Eerste kinderfestival Wageningen smaakt naar meer

Oude spellen, springkussens, vlam hangen of wedstrijdjes met de skippybal. Het terrein aan de Duivendaal in Wageningen was zaterdag veranderd in een kinderparadijs. Het kinderfestival daar is het eerste grote evenement van de Ronde Tafel Wageningen. ,,We hebben wel eens eerder dingen gedaan, maar niet zoiets’’, aldus Bijl.

Speelgoedbank

De Ronde Tafel Wageningen bestaat uit 16 mannen tussen de 25 en 40 jaar. ,,Allemaal mannen met kinderen, dus het was logisch dat we daarmee iets wilden doen." Eerst was er het idee in speelgoed in te zamelen voor de Wageningse Speelgoedbank. ,,Maar speelgoed hadden ze al, er was vooral behoefte aan geld. Daarom hebben we besloten om met dit evenement geld in te zamelen."

Dat gebeurde dat met de omzet van eten en drinken. ,,Want alle spellen en attracties zijn gratis. Het gaat erg goed’’, aldus Bijl halverwege de zaterdagmiddag. ,,We hebben ook van tevoren veel scholen en BSO's aangeschreven. De locatie hier in de stad is ook uitstekend. En het helpt ook wel mee dat er vandaag meer activiteiten in de stad zijn.’’ De organisatie gaat het evenement nog evalueren, maar wat Bijl betreft is het kinderfestival wel voor herhaling vatbaar volgend jaar.

Volledig scherm Het eerste Wageningse kinderfestival op Duivendaal. © De Gelderlander

