Hooikoorts heerst steeds vroeger in het jaar

McDonald's mag niet naar Wageningen

12:20 WAGENINGEN - Fastfoodketen McDonald's wilde een nieuwe vestiging met een McDrive openen aan de Mansholtlaan 4 in Wageningen. Het college van burgemeester en wethouders haalde echter een streep door die plannen. Zo blijft Wageningen, in elk geval voorlopig, de enige universiteitsstad in Nederland zonder McDonald's.