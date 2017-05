Justitie: 'Zwakbegaafde' spin in web oplichting Wageningen Universiteit

De Wageningen UR viel in het najaar van 2013 ten prooi aan de vermeende oplichtingspraktijken. De Rotterdamse vervalste facturen van het schoonmaakbedrijf van de universiteit, waardoor betalen naar haar gingen in plaats van naar de schoonmakers.

Door gebruik te maken van valse namen, valse e-mailadressen en valse domeinnamen, wist B. de universiteit en het schoonmaakbedrijf lange tijd om de tuin te leiden. In totaal betaalde de Wageningen UR 28 facturen aan haar uit, in totaal goed voor zo'n 80.000 euro. Pas toen het schoonmaakbedrijf klaagde over niet-betaalde facturen, gingen de alarmbellen rinkelen.

In opdracht

Op eenzelfde wijze zou B. andere grote instellingen zoals verzekeringsmaatschappij Aegon hebben misleid. De verzekeraar zou bijna 150.000 euro aan schade hebben geleden, zo bleek donderdag. De verdachte, die tijdens de zitting meerdere malen door emoties werd overmand, verklaarde in opdracht van een onbekende te hebben gehandeld. ,,Ik was lange tijd werkzoekend, stond op een online vacaturebank. Op een gegeven moment werd ik benaderd door een recherchebureau, zij boden mij een baan als administratief medewerker aan. Ik mocht daarbij ook nog eens thuis werken: ik was hartstikke blij.’’

Vreemden

De klusjes die zij moest doen - bellen met vreemden onder een valse naam, steeds opnieuw nieuwe e-mailadressen aanmaken - vond ze soms best merkwaardig, gaf ze toe. ,,Maar ik dacht er verder niet bij na. Dom, achteraf. Ik besefte nooit dat ik meewerkte aan oplichtpraktijken. Als ik dat wist, had ik er nooit aan meegewerkt.’’



Wie haar baas was, wist ze niet. Alle correspondentie verliep via e-mail. ,,Ik heb hem nooit in het echt gezien of gesproken.’’