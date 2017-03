'Kots-maatje' voor zeezieken in klassieke zeilrace studenten

WAGENINGEN - Team Wageningen bereidt zich voor op The Race of the Classics . In één week zeilen 24 klassieke schepen van Rotterdam naar Engeland. Als de wind het toelaat.

Een week lang zeilen op zee, soms uren wachten op de wind en slapen in het ruim terwijl het schip deint op de golven. Het is niet aan iedereen besteed, maar Moon Weijens, Carola Raaijmakers en Ida Sinke kunnen haast niet wachten. ,,Toen ik hier aan de universiteit begon, wist ik al dat ik ooit mee wilde doen. Nu, tijdens mijn master, is het er eindelijk van gekomen”, vertelt Moon, student water- en landschapsmanagement. ,,Ik zeil heel graag, maar heb mij nog nooit op zee gewaagd. Ik hoop dat ik niet zeeziek word.”

Overboord

Ieder jaar maken de deelnemers zich daar het drukst over. Daarom is er dit jaar een ‘buddy-systeem’ in het leven geroepen. ,,Iedereen heeft een ‘kots-maatje’”, vertelt Carola. Dat klinkt als een grap, maar is heel serieus. ,,Als je over de reling hangt en er zijn golven van drie meter hoog, dan moet iemand je goed vasthouden om ervoor te zorgen dat je niet overboord slaat.’’

Contact

Aan de zeilwedstrijd doen dit jaar 24 grote zeilschepen mee die allemaal een andere universiteit of hogeschool vertegenwoordigen. De schepen, tweemasters en driemasters, vertrekken 1 april vanuit de haven van Rotterdam.

De race is ooit bedacht om studenten van verschillende opleidingen met elkaar in contact te brengen. Tegenwoordig zorgt het evenement er ook voor dat studenten in aanraking komen met het bedrijfsleven. ,,Dat maakt deelname extra aantrekkelijk”, vertelt Carola, die landschapsarchitectuur studeert.

De 25 deelnemers van Team Wageningen zitten in verschillende commissies waarin zij nieuwe vaardigheden leren en contact moeten leggen met allerlei organisaties. Voor en tijdens de race zijn er verschillende prijzen te winnen.

Koffie