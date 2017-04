Man die dreigde met naaktfoto van 14-jarig meisje 'wilde haar bang maken'

Datingsite

Problemen

,,Ik wilde haar bang maken’’, antwoordde de verdachte. Het was ook een soort wraakactie, zei hij. Omdat zij hem erin had geluisd door te zeggen dat ze meerderjarig was. ,,Daar had ik problemen door kunnen krijgen.”



De officier van justitie eiste een werkstraf van zestig uur en een maand voorwaardelijke jeugddetentie, plus een therapeutische behandeling.



De uitspraak in deze zaak is op dinsdag 2 mei.